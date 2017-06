Blumberg Einbrecher scheitert an der Alarmanlage

Blumberg-Zollhaus. Hierzu schlug er das Glas der Haupteingangstüre ein und gelangte so in einen Vorraum. Als dabei eine Alarmanlage ausgelöst wurde, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Die aufgebrochene Eingangstüre wurde noch in der Nacht durch die Feuerwehr Blumberg wieder verschlossen und entsprechend gesichert. Personen, die in den frühen Morgenstunden des Freitags im Bereich der Werkstraße entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg unter Telefon 07702/4 10 66 in Verbindung zu setzen.