Blumberg-Epfenhofen. Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag ein Fenster im Gasthaus Linde in Epfenhofen zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag eingedrückt und nach Mitteilung der Polizei im Schankraum eine Beute von rund 25 Euro Wechselgeld gemacht und den erst kürzlich geleerten Kasten mit den Sparfächern der Gäste mitgenommen. Hinweise an die Polizei Blumberg unter Telefon 07702/4 10 66.