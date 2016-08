Blumberg Ein Schäferlauf darf nicht fehlen

Neben zahlreichen Besuchern aus Nah und Fern kamen auch einige Oldtimer-Traktoren zum Veranstaltungsort. Es handelte sich um ein Feld, auf dem ein Landwirt extra einige Quadratmeter Weizen nicht abgeerntet hatte. Der Star, ein fast 60 Jahre alter Mähdrescher, wartete schon geduldig auf seinen Einsatz. Manche Gäste staunten, als sich die alte Technik in Bewegung setzte und verfolgten interessiert wie das Ungetüm seine Bahnen zog. Als die Ernte eingebracht war, gab es eine Vorführung mit historischen Pflügen und so manch unerfahrener Jungbauer hatte Mühe, seine Pflugschaar vernünftig in die Erde zu bringen. Einer meinte, "auf dem Feld hier taugt der Boden nichts". Der 81-jährige Alfred Bausch, der das Spektakel mit Stirnrunzeln beobachtete, erwiderte darauf "ich glaub eher do sind Bure ninnt".

Unter seiner fachmännischen Anleitung gelang es dann doch noch eine vernünftige Furche zu ziehen. Kleinere Rundfahrten mit den alten Traktoren waren besonders bei Kinder beliebt. Ein Schäferlauf und Strohballen-Weitwurf rundeten das Programm ab.