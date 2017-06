Blumberg Ein Samenkorn trägt das Ganze

Das Logo ist ein ovales Schild mit der Darstellung eines Lebensbaumes mit der Aufschrift: "Das kleinste Samenkorn trägt das große Ganze in sich", eine Weisheit, der sich die Kita verschrieben hat. Das Schild, wird künftig neben der Eingangstüre prangen und auf die Einrichtung hinweisen. Vorerst war es aber verhüllt in St. Andreas, wo es nach einem Wortgottesdienst mit Pfarrer Karlheinz Brandl und Vorführungen der Kinder über die Geschichte vom Baum gesegnet wurde. Nach der feierlichen Enthüllung trugen Erzieherinnen das gute Stück zur Tagesstätte. Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte haben ihre Vorführungen und Lieder ganz toll rübergebracht. Die Augen der Gottesdienstbesucher, vor allem der Eltern und Großeltern, strahlten. Die zahlreichen Gottesdienstbesucher folgten den Einladungen und ließen sich in St. Josef von den Kindern blendend unterhalten.

Auf der großen Wiese rund um die Tagesstätte begann das Sommerpicknick mit allem, was dazu gehört, an dem nicht nur die Kinder ihren Spaß hatten.

Da der Baum insgesamt neben den Kindern im Mittelpunkt des Sommerfestes stand, pflanzten die Kinder unter Anleitung zwei Apfelbäumchen, die wachsen und gedeihen sollen. Ein Ereignis, von dem sich die Gäste gern überraschen ließen.