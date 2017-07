Blumberg Ein Platz im vorderen Drittel ist das Ziel der Saison

Mit Dominik Koulmann (SuS Neukirchen), Steffen Rewitzky (ehemals TuS-Jugend) sowie Igor Mattegit und Niklas Metz (beide eigene Jugend) verstärken weitere Akteure das Team.

Aus Schaffhausen stößt mit Qamil Shala ein weiterer früherer TuS-Jugendspieler dazu. Dazu wurde mit Krizstof Kubik ein ehemaliger Leistungsträger nach zwei Jahren beruflicher Pause aktiviert. Von der bisherigen Mannschaft verließ keiner den Verein. Langzeit verletzte Spieler wie das Eigengewächs Marc Stach kehren in das Team zurück.

"In unserem nun 20 Spieler zählenden Kader entsteht ein echter Konkurrenzkampf sieht Trainer Deutschle seine Mannschaft gut aufgestellt. In einem ersten Testspiel wurde gegen den Klassenkonkurrenten und Meisterschaftsaspiranten SV Mundelfingen mit einem 3:2-Erfolg das Potential bereits angedeutet. Beim Kommenbach-Pokal will man in dieser Woche in Fützen ebenfalls eine gute Rolle spielen.