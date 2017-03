Blumberg Ein Eckpfeiler der Dorfgemeinschaft

Heidrun Suchalla Sie ist seit 2011 die erste Frau im Ortschaftsrat Nordhalden und zugleich Schriftführerin. "Es war eine Ehre für mich, dass sich vor allem die Frauen für mich ausgesprochen haben.".

An Nordhalden schätzt sie die ausgeprägte Gemeinschaft, die sich im Vereinsleben aber auch in privaten Gesprächen widerspiegelt. "Je älter ich werde, desto wichtiger ist es mir, zu einer Gemeinschaft dazu zu gehören. Das habe ich in Nordhalden gefunden und bin gerne dabei, wenn Aufgaben anstehen." So ist sie seit Jahren für die Kassenführung der altkatholischen Kirchengemeinde verantwortlich. Das letzte besondere Erlebnis war für sie der Nachtumzug vom Narrenverein. Die Organisation von den jungen Leuten sei gut durchdacht gewesen und habe dadurch gut funktioniert.

Gerne erinnert sich sich auch an ihre Kindheit in Neuhaus und die ersten vier Jahre Grundschule. Die größte Aufgabe war der Umbau der Dorferlebnisscheune. Die von der Vereinsgemeinschaft organisierten Abende mit Kunigunde bleiben ihr im Gedächntis.

Das Erstellen der eigenen Dorfchronik hat Heidrung Suchalla Spaß gemacht und manche Begebenheit an den Tag gebracht, die ihr nicht so bewusst war. "Das Jubiläum wird sicher eine runde Sache. Unsere Vorarbeiten von Ortschaftsrat und Vereinsvorständen sind schon weit fortgeschritten.

Wir brauchen am 1. Juli. nur noch schönes Wetter." Besonders freut sie sich auf den Festakt am 13.Mai mit Gastrednern, einem gutes Essen und auf die Gemeinsamkeit.