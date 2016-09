Blumberg Ein bekannter Arzt und Demokrat

Blumberg-Riedböhringen (blu). Der Allgemeinmediziner gibt Unterricht an der Krankenpflegeschule Geisingen. "Für mich ist das eine lehrreiche Sache, da sehe ich alles wieder von einer anderen Perspektive", sagt er. Zuhause in Riedböhringen führt er noch eine Privatpraxis, mehrmals in der Woche praktiziert er auch am Kurstift Salinea in Bad Dürrheim.

Viele kennen ihn: als streitbaren Mediziner, der immer frei weg äußert, was ihm nicht passt; der sich für seine Patienten einsetzte und das verschrieb, was er für richtig und die beste Medizin hielt. Der sich deshalb wegen des Budgets wiederholt mit der Kassenärztlichen Vereinigung anlegte und sich auch nicht vor juristischen Auseinandersetzungen scheute.

Viele kennen ihn außerdem als Demokraten, Riedböhringer Ortschaftsrat und Stadtrat in Blumberg, der auch in diesen Funktionen seine Meinung freiweg äußerte, egal, ob dies einem Angesprochenen passte oder nicht. Und die Menschen kennen ihn auch als Mitglied der CDU, dem das C stets am Herzen lag, und der aus der Partei austrat, als ihm die Sozialpolitik vor allem unter Minister Norbert Blüm nicht gefiel und er sich zudem mit dem damaligen Blumberger Fraktions- und Stadtverbandschef überwarf, im Gemeinderat die Fraktion wechselte und als Parteiloser Mitglied in der FDP-Fraktion war. Mittlerweile ist er wieder in der CDU, seiner Partei, seit 2014 als Kreisrat im Schwarzwald-Baar-Kreis.