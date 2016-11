Blumberg Eichbergcup ist ein Tipp als Sprungbrett in die Profi-Ligen

Der Trainer des U15-Nachwuchses mit Alexander Frei ist mit 42 Toren der frühere Profi und Rekordtorjäger der Schweizer Nationalmannschaft. Dass Basel nun zum ersten Mal nach Blumberg komme, wertet Jakob als Bestätigung für die Qualität des Eichbergcups. Der FC Basel überlege ganz genau, welches Turnier er besuche.

Das Programm:

Zum Auftakt startet am 10. Dezember um 8 Uhr ein Turnier der E-Junioren. Um 15 Uhr beginnt der Internationale Eichbergcup mit 15 Teams. Die Spiele am Samstag dauern bis 19.30 Uhr. Die letzten Vorrundenspiele sind am 11. Dezember ab 8.15 Uhr, um etwa 10 Uhr beginnt die Zwischenrunde. Das Finale ist gegen 13.30 Uhr geplant. Der Sonntag endet schließlich mit einem Turnier der F-Junioren ab 15 Uhr.

Der Veranstalter:

Den Eichbergcup meldet der VfL Riedböhringen an. Getragen wird die Veranstaltung vom Förderverein Kickers Schwarz-Gelb, in dem hauptsächlich Mitglieder des VfL Riedböhringen und SV Fützen sind, sowie dem FC Schaffhausen, Gasteltern und Helfern. Mit im Boot ist die Stadt Blumberg. Für Bürgermeister Markus Keller ist der Eichbergcup eine "Leuchtturmveranstaltung".

Schlafplätze gesucht:

Die Veranstalter suchen Gasteltern, es fehlen acht Schlafplätze. Die Spieler kommen am Samstagabend zum Übernachten und müssen am Sonntag, 11 Uhr, wieder in die Eichbergsporthalle gebracht werden. Die Spieler sind selbstständig, viele besuchen ein Fußballinternat. Wer Schlafplätze anbieten will, kann sich bei Joachim Jakob, Telefon 07702/41 96 68, mobil 0176/39 40 54 32, oder per Email an IronJo@t-online.de