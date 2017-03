Blumberg Edle Tropfen laden zum Verweilen ein

Das Sprichwort "In vino veritas – im Wein liegt die Wahrheit" geht auf die Römer zurück und will sagen, dass Alkohol nicht nur die Zunge löst, sondern auch hemmungslos ehrlich macht.

Blumberg. Tatsache ist – Wein schmeckt, löst Glücksgefühle aus und macht kontaktfreudig, wobei das mit der Ehrlichkeit im Laufe der Jahre nicht bestätigt werden kann. Bei der dritten Blumberger Weinmesse am Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle, stehen der Genuss der edlen Tropfen, Gespräche mit den Winzern und die Geselligkeit im Vordergrund. Gastgeber des weinseligen Ereignisses sind Bettina und Rolf Bäurer vom Weinlädele Bäurer in Achdorf sowie die Stadt Blumberg.

In der dritten Auflage sind erneut rund 30 Weingüter, Kellereien, Anbieter von Destillaten, regionalen Whiskys sowie Getränken und Feinkostartikeln am Start. Außerdem stellt Autorin Christa Rinklin ihre Kochbücher mit alten Rezepten und Backartikeln in Mundart vor. Erstmals dabei sind das Weingut Schlumberger aus dem Markgräflerland sowie das Collegium Wirtemberg aus Stuttgart-Rotenberg, das zu den zehn bekanntesten Weinhäusern im deutschsprachigen Raum zählt.