Blumberg Echtes Schmuckstück

Blumberg (blu). Der Sitzungssaal ist ein Schmuckstück geworden, freuten sich Bürgermeister Markus Keller und die Stadträte. Der Saal wurde um ein Segment vergrößert, von 100 auf 152 Quadratmeter, wirkt er heller und freundlicher. Er ist nun barrierefrei zu erreichen, über einen Aufzug in einem vorgebauten Turm.

Anhand der Reaktionen und Kommentare war zu spüren, die aufwendige Arbeit hat sich gelohnt, wenngleich nun auch noch einige Räume der Feuerwehr, die im Erdgeschoss residiert, fertig gemacht werden müssen, ebenso wie der Technikraum. Mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Millionen Euro ist es nach Angaben von Stadtbaumeister Uwe Veit das größte Vorhaben der Stadt an einem Einzelgebäude. Bürgermeister Keller betonte, dass der Saal im Feuerwehrgerätehaus zuvorderst ein Saal für die Feuerwehr sei und die Feuerwehr bei Bedarf Vorrang habe. Das fertig sanierte Feuerwehrgerätehaus will die Stadt am 16. Juli bei einem Tag der offen Tür der Bevölkerung vorstellen, sagte Bürgermeister Keller. Bei der Namensgebung stimmte eine Mehrheit für den Verwaltungsvorschlag "Städtle-Saal". Der Name Städtle bewirke, dass Besucher von auswärts gleich fragen, wo das Städtle sei, erklärte Bürgermeister Keller. Für die Freie Liste schlug ihr Sprecher Hannes Jettkandt Herrengarten-Saal vor, weil das Feuerwehrgerätehaus im historisch belegten Gewann Herrengarten stehe. Dieser Vorschlag fand keine Mehrheit. SPD-Sprecherin Ursula Pfeiffer war dieser Name "viel zu männerdominant".