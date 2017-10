Blumberg Durchgangsverkehr belastet Anwohner

Blumberg-Fützen. Das erfuhr Bürgermeister Markus Keller bei seiner Tour durch Blumbergs Ortsteile im gut gefüllten Gasthaus Zum Kranz. Er möchte zunächst rasante Autofahrer durch beleuchtete Tafeln, sogenannte Smileys, ausbremsen.

Breitbandausbau: Auch Fützen werde komplett an das Glasfaserkabel angeschlossen, erklärte der Bürgermeisterkandidat. Die Strukturplanung würde 2018 starten, der Suchlauf für anschlusswillige Haushalte 2019. Fützen hat seit 2012 schnelles Internet (Glasfaserkabel) bis zum Verteilerkasten (FTTC), von da ab führt Kuperkabel bis zu den Häusern. Fützen zählte zu den ersten fünf Stadtteilen neben Hondingen, Riedböhringen, Riedöschingen und Kommingen, die Glasfaser erhielten.

Wasserversorgung: Das Thema sei durch den Neubau des Hochbehälters in Fützen gelöst. Bei der Grundschule in Fützen wurden die Fenster saniert. Jetzt müsse die Standortfrage für das Feuerwehrgerätehaus endgültig geklärt werden. Er favorisiere die Zehntscheuer, sagte Keller. Die Entscheidung werde demnächst fallen. Sobald die Planung für das Achdorfer Gerätehaus stehe, komme Fützen an die Reihe.