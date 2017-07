Blumberg Duell der Dreierstaffeln auf dem Sportplatz

Blumberg-Fützen. Ein interessantes Fußballturnier bietet der SV Fützen im Rahmen seines Sporfestes auf dem Sportplatz Fützen. Von Donnerstag, 20., bis Sonntag 23. Juli, steht dann der Kommenbach-Pokal im Mittelpunkt.

In der Staffel A spielen der FC Bräunlingen, mit dem Fützener Trainer Uwe Müller, die SG Riedböhringen/Fützen 2 sowie der SV Stühlingen ihre Finalisten aus. In der Staffel B stehen sich der TuS Blumberg, der SSC Donaueschingen sowie die SG Riedböhringen/Fützen 2 gegenüber. Jeweils beide Gruppenersten bestreiten am Sonntag, 23. Juli um 17.15 Uhr das Endspiel. Zuvor stehen sich die beiden Zweitplatzierten um 16 Uhr im kleinen Finale um Rang drei gegenüber. Titelverteidiger DJK Donaueschingen II ist in diesem Jahr nicht am Start. Lokalmatador SG Riedböhringen/Fützen 1 nimmt mit ihrem einheimischen Trainer Frank Berrer die Favoritenrolle ein. Als einziger Kreisliga B Vertreter will auch der TuS Blumberg mit einigen Neuzugängen eine gute Rolle spielen. Mit der Integration neuer Spieler oder dem Test zu neuen Spielsystemen werden von den Trainern diese Turnierbegegnungen oft zu Experimenten genutzt. Aber auch der Kampf um die Stammplätze ist schon voll im Gange. Die gewohnt vielen Zuschauer dürfen sich wieder auf interessante Spiele freuen. Es wird über die volle Distanz von zwei Mal 45 Minuten gespielt. Im Auftaktspiel stehen sich am Donnerstag, 20. Juli, der FC Bräunlingen sowie der SV Stühlingen um 18.15 Uhr gegenüber. Anschließend treffen der TuS Blumberg sowie der SSC Donaueschingen um 20 Uhr aufeinander. Die weiteren Spiele: Freitag, 21. Juli, 18.15 Uhr SSC Donaueschingen gegen SG Riedböhringen/Fützen 1; Samstag, 22. Juli, 16 Uhr SG Riedböhringen/Fützen 2 gegen FC Bräunlingen, 17.45 Uhr TuS Blumberg gegen SG Riedböhringen/Fützen 1, Sonntag, 23. Juli, 15.30 Uhr Spiel um Platz 3, 17.15 Uhr Finale.

Neben dem Aktiventurnier Kommenbach-Pokal finden Jugendspiele, ein AH Spiel sowie die traditionelle Dorfolympiade statt. Anmeldungen zur Dorfolympiade von allen Fützener Vereinen bei Markus Röthenbacher, markus.roethenbacher@gmx.de. Am Samstag um 13 Uhr ist ein Einlagenspiel Bambini, 13.30 Uhr F-Jugend; 14.30 Uhr C-Jugend.