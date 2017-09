Blumberg Drei Transporter schieben sich durch die Nacht

Erneut am Kreisverkehr in der Immendinger Ortsmitte angekommen, stoppt der Tross endgültig. Jetzt gilt es für die Fahrer der langen Schwertransporte Maßarbeit zu leisten, um mit den ausschwenkenden Aufliegern und den darauf befindlichen Windradflügeln das Rechtsabbiegen in die Bachzimmerer Straße zu bewältigen. Als erstes schafft dann der Transporter mit der Nabe den Weg in Richtung Ippingen. Am Ortsausgang auf der Kreisstraße hält der Fahrer noch einmal an.