Blumberg/Epfenhofen (blu). In Blumberg-Epfenhofen drang am Freitag ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus ein, meldet die Polizei. Es ist bereits der dritte Wohnungseinbruch im Raum Blumberg innerhalb einer Woche. Alle drei Einbrüche wurden in den ersten Stunden der Dämmerung begangen. In Epfenhofen drang ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend zwischen 16 und 20.15 Uhr im Steidelweg in ein Einfamilienhaus ein. Im Gebäude habe der Täter zahlreiche Räume, Schränke und andere Behältnisse durchsucht. Es sei jedoch offenbar nichts entwendet worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 07702/4 10 66.