Blumberg Dorffest überschneidet sich mit Relegation

Wie aus Fußballerkreisen zu hören war, habe sich die SG um einen Ausweichtermin bemüht, sie sei bei Hajduk Villingen jedoch auf taube Ohren gestoßen

Ortsvorsteher Horst Fürderer ist über die Terminüberschneidung wenig erfreut, verspricht aber, die Festbesucher über den Spielstand auf dem Laufenden zu halten: "Dafür finden wir schon eine Möglichkeit." Ihm ist klar, dass das Fußballspiel dem Fest zeitweise Helfer und Gäste nehmen wird.

Nach der Straßenübergabe, bei der die Kindergartenkinder und die Kindertrachtengruppe Auftritte haben werden, geht's auf den Rathausplatz zum Fassanstich (17 Uhr). Der ist gleichzeitig Startsignal für die Bewirtungsbuden in der Frühlingsstraße und im Süßen Winkel. Ab 17.30 Uhr wird das Akkordeonorchester auf der Bühne vor dem Zelt auftreten, gegen 19 Uhr übernimmt die Trachtenkapelle Stetten. "Die sind bekannt, für eine prima Stimmung zu sorgen", sagt Fürderer.

Der Festsonntag steht im Zeichen der Musik

Gegen 21.30 Uhr wird die Landjugend zur Sonnwendfeier ein großes Feuer entzünden. Der Festsonntag startet um 9 Uhr mit einem Gottesdienst, ein Frühschoppenkonzert mit der Musikkapelle Niederhof/Murg schließt sich um 10.30 Uhr an. Überhaupt steht der Festsonntag ab 12.30 Uhr ganz im Zeichen der Musik, außerdem ist noch eine Oldtimer- und Traktorenparade geplant. An die jüngsten Festbesucher wird mit Hüpfburg, Karussell, Glücksrad, Eisverkauf und Kinderschminken gedacht.

Wenn sich die SG Riedöschingen/Hondingen am Sonntag, 18. Juni, bei der ersten Relegationsbegegnung gegen Hajduk Villingen achtbar aus der Affäre zieht, dann könnte das Team am ersten Tag der Jubiläumsfeierlichkeiten den Wechsel in die Bezirksliga perfekt machen: Aufstiegsfeier und Dorfjubiläum – ein sympathischer Gedanke trotz Terminkollision.