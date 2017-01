Lieber im Anorak als im Narrenhäs: Volles Haus herrschte bei der Eisdisco am Samstag auf der Kunsteisbahn in Blumberg. Zahlreiche Kinder und Erwachsene tummelten sich auf der Eisfläche, am Abend machte dann die Guggenmusik "Gaszug Randen" den Besuchern ihre Aufwartung. Beim Häslaufen setzten die meisten der Kufenflitzer dann jedoch lieber auf Anorak, Mütze und Handschuhe, als auf ein originelles Fastnachtshäs. Foto: Müller