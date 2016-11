Blumberg Dirigentenausbildung erfolgreich abgeschlossen

Die Ausbildung unterteilt sich in zehn Praxis- und Theoriephasen in Staufen sowie Hospitationen und Probenpraktika im Musikverein vor Ort. Die Lehrgangsinhalte sind vielfältig und beinhalten unter anderem Schlagtechnik und Körpererfahrung, Musiktheorie und Partiturstudium, Dirigieren, Rhythmik, Gehörbildung und Intonationskunde. entsprechend hoch sind die Anforderungen für Interessenten des Dirigenten-Lehrgangs. Sie sollten Talent sowie heraussragende instrumentale und theoretische Fähigkeiten mitbringen.

Die Bundesakademie in Staufen ist eine Bildungseinrichtung des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. "In mehr als 60 Kursen unterrichten rund 80 Dozenten, darunter so renommierte wie der Hornist Peter Arnold, Ernst Hutter oder Øystein Baadsvik", heißt es auf der Homepage.

In diesen Kursen "finden alle Musiker vom Amateur bis zum Profi und Musiker aller Generationen ein breites fachliches und überfachliches Angebot an Fort- und Weiterbildungen", heißt es weiter.