Blumberg "Digitalisierung ist für alle ein Muss"

Es war langwierig, das Einarbeiten erforderte viel Zeit, aber in der CDU-Fraktion hatte ich von Anfang an Mitstreiter, die mich unterstützt haben. Insgesamt habe ich während der ganzen Zeit im Gemeinderat viel gelernt.

Welche Themen haben Sie als erstes bearbeitet?

Unter den ersten Themen war ein Überblick über die öffentlichen Gebäude, ihren baulichen Zustand, ihre Nutzung und einen Plan zu erstellen, wo Prioriäten festgelegt wurden. Das habe ich mit angestoßen, auch wenn dies erst Jahre später dann angegangen wurde. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich die Stadt nach und nach von öffentlichen Gebäuden wie Schlachthäuser oder Rathäuser getrennt, damit Geld frei wurde, um die verbliebenen Gebäude zu sanieren.

Was waren für Sie die schwierigsten oder mühsamsten Themen?

Mühsam war schon immer das Panoramabad, weil wir dort jährlich einen sechsstelligen Betrag zuschießen mussten und eine notwendige Sanierung immer vor uns hergeschoben haben. Mit vielen Emotionen ist das Thema Friedhöfe besetzt, ständig begleitet hat uns das Thema Abwasser mit den ganzen Streitereien und Gerichtsverfahren.

Was werten sie als die größten Erfolge des Gemeinderats in dieser Zeit?

Ein großer Erfolg ist, dass wir im Kernhaushalt seit rund zehn Jahren unsere Schulden abbauen. Durch diese Spardisziplin geht der Schuldendienst gegen Null. Die Stadt hat dadurch wieder mehr finanzielle Freiräume.

Wie sieht es bei den Kindergärten und Schulen aus?

In der Kernstadt und in den Stadtteilen konnten wir die Kindergärten und Grundschulen erhalten. Da wurde sehr viel Geld investiert, auch dank der öffentlichen Zuschüsse wie aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, dem Ausgleichsstock sowie dem Konjunkturprogramm I und II. Von letzterem haben zum Beispiel der Kindergarten Riedböhringen oder der evangelische Kindergarten in Blumberg profitiert. Diese Entwicklung hat sich bei den Schulen fortgesetzt. Es ist erklärtes Ziel der Mehrheit des Gemeinderats, die Schulen in den Ortsteilen zu erhalten, und in der Kernstadt läuft das Schulentwicklungsprogramm auf Hochtouren.

Als Bürgermeister Matthias Baumann im Juni 2009 seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für die Bürgermeisterwahlen im Oktober 2009 erklärt hat, kam auf sie eine besonders intensive Zeit zu.

Das stimmt. Ab September 2009 habe ich bis zur Amtseinführung des jetzigen Bürgermeisters Markus Keller die Amtsgeschäfte weitgehend geführt. Täglich war ich in dieser Zeit im Rathaus, habe den kompletten Schriftverkehr von der Durchsicht der Post und interne Sitzungen im Rathaus, die Gemeinderatssitzungen bis hin zu Personalgesprächen geführt.

In dieser Zeit ging es auch um einen Förderantrag der Stadt für die Breitbandversorgung.

Es ging um den Grundstein für das schnelle Internet. In einem ersten Abschnitt sollten ein paar Ortsteile die unter anderem noch nicht einmal ISDN hatten, eine schnellere Leitung erhalten. Im Gemeinderat bestand der Wunsch, möglichst viele Ortsteile auf einmal anzuschließen. Dafür haben wir dann den ersten Antrag erweitert. Noch heute bin ich dankbar für die Unterstützung des Sachbearbeiters im Regierungspräsidium Freiburg. So konnten wir im Frühjahr 2010 in Steppach den Spatenstich für das Glasfaserkabel für Hondingen, Riedböhringen, Kommingen, Nordhalden und Fützen vornehmen. Ohne diesen Schritt hätten wir den weiteren Glasfaserausbau nicht in dieser Zeit umsetzen können. Die Zukunft von Firmen, öffentlichen Einrichtungen und Privathaushalten ist ohne die Glasfasertechnik mit dem großen Datentransfer nicht denkbar. Die Digitalisierung ist für alle, die Fortschritt wollen, ein Muss.

Aktuell bis heute ist die Verbesserung der Verkehrsanbindung.

Ich bin jede Woche in ganz Deutschland mit dem Auto unterwegs. Der Ausbau der B 27 von Donaueschingen bis zur Schweizer Grenze ist für mich ein Muss. Nachdem alle vier Abschnitte weiterhin im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans sind, muss die Stadt mit dem Landkreis und dem Land alles daran setzen, dass auch die Ortsumfahrungen Zollhaus und Randen endlich angegangen werden, zumal für Randen schon eine von den Behörden akzeptierte Trassenvariante vorliegt.

Welche Bilanz ziehen Sie über ihre 17 Jahre im Gemeinderat?

Ich ziehe eine rundweg positive Bilanz, weil wir in dieser Zeit viel für Blumberg erreichen konnten, angefangen vom Stadtbild über die Außendarstellung bis zum schnellen Internet. Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat Blumberg seinen festen Platz.

Neben der Politik waren und sind Sie in Vereinen engagiert. Beim TuS Blumberg sind Sie Sprecher im Vorstandsteam. Nach Fasnacht sind Neuwahlen, da geht es um einen neuen Vorsitzenden nach dem plötzlichen Tod von Volker Kuntz. Können Sie sich vorstellen, sich dafür zur Verfügung zu stellen?

Man hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe mir Bedenkzeit erbeten und werde mich Anfang des nächsten Jahres dazu erklären.

Die Fragen stellte Bernhard Lutz.

Thomas Pfeiffer (51) wuchs in Blumberg mit drei älteren Geschwistern auf. Beim Autohaus Knöpfle in Blumberg lernte er zunächst Kfz-Mechaniker, nach zwei Jahren als Geselle schulte er zum Physiotherapeuten um. Von 1992 bis 2011 arbeitete er in der Praxis, die sein Vater Willi Pfeiffer gegründet hatte. Seit 2012 ist er bei Wieländer & Schill in Schwenningen, die Karosserie-Spezialwerkzeuge vertreiben und herstellen, Pfeiffer ist Verkaufsleiter für Gesamtdeutschland. Von 1999 bis Oktober 2016 war er für die CDU im Gemeinderat, jahrelang als Fraktionssprecher, von 2005 bis 2008 war er zweiter Bürgermeister-Stellvertreter und ab 2009 bis 2014 erster Bürgermeister-Stellvertreter. Neben der Fraktion war er auch im CDU-Stadtverband Blumberg tätig und von 2006 bis 2015 Stadtverbandsvorsitzender. Im CDU-Kreisverband Schwarzwald-Baar war er jahrelang stellvretreter des Kreisvorsitzenden Siegfried Kauder. Er engagiert sich in vielen Vereinen wie dem TuS Blumberg oder der Feuerwehr, ist Ehrenvorsitzender der Bogenschützen. Privat ist er verheiratet mit Simone Pfeiffer, sie haben drei Kinder.