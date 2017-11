Blumberg Die neue Bundesregierung muss den Druck erhöhen

Unsere Kontakte zum Schweizer Zoll sind sehr gut. Am 10. Mai hat Marco Benz, der inzwischen Schaffhausens Zollkreisdirektor Freddy Bucher nachgefolgt ist, über die geplanten Prozessoptimierungen und Neuerungen 2017 beim Außenwirtschaftsforum der IHK in Donaueschingen referiert. Für nächstes Jahr steht der Termin des neuen Außenwirtschaftsforums bereits fest: Mittwoch, 13. Juni 2018, in den Donauhallen Donaueschingen. Fest vereinbart ist, dass wieder Vertreter des deutschen als auch Schweizer Zolls wie gewohnt in einem persönlichen Gespräch Rede und Antwort stehen.