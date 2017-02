Blumberg Die Natur hat jetzt eine Lobby

Blumberg-Hondingen (blu). Es ist ihnen ernst, bitterer Ernst. Seit sie realisiert haben, dass dort, wo das Hüfinger Windrad mangels Wind die meiste Zeit steht, nun 13 rund 230 Meter hohe Windräder kommen sollen, sind sie aktiv. Sie treibt um, "dass die Windkraft gegen die Natur ausgespielt wird und die Natur keine Lobby hat." Sie informieren sich, und sie informieren andere.

Angelika Sitte und Lucia Bausch haben bereits 84 Unterschriften im Ort auf einer Liste gesammelt, gestern Nachmittag nun ihre erste Aktion auf der Straße. "Dort oben", zeigt Lucia Bausch hoch zur Länge, herrsche viel zu wenig Wind. Deshalb müssten die Windräder auch so hoch gebaut werden. Angelika Sitte stört, dass dafür auch Lebensraum der Milane geopfert werden soll, "und letztlich auch Lebensraum für die Menschen", fügt Lucia Bausch hinzu. Ihr stößt auf, dass es bei diesem Ökostrom um die Rendite gehe, "ums Geld". Was auch nicht passt sei, dass alles so schnell durchgezogen werden solle. "Was uns sehr wundert", so Angelika Sitte, se "dass die Bürger nicht umfassend aufgeklärt wurden. Es fehlen Speichermöglichkeiten. Wir zahlen anderen wie Frankreich Geld, dass sie uns den Strom in Spitzenzeiten abnehmen, wenn wir zu viel Strom haben." Für Sitte und die anderen macht das überhaupt keinen Sinn.

Insgesamt mehrere Dutzend Menschen kommen, mehrere auch aus Fürstenberg und Behla, das ist weit mehr als die Initiatorinnen erwartet haben. Auch sie konnten lange Zeit überhaupt nicht glauben, dass auf der Länge ein ganzer Windpark entstehen soll, einfach, weil das eine Windrad so oft still steht. Peter Gilly, das Hondinger Urgestein, ist gegen die Pläne. Das habe keiner wahrgenommen, dass da fast panzerbreite Straßen durch den Wald gebaut werden und dafür rund 17 Hektar Wald gefällt werden sollen. Wenn einer einen Reisschlag steigere, verbiete ihm der Forst, mit dem Traktor in den Bestand zu fahren, um die Stämme herauszuziehen. Für ihn ist die Länge Erholungsraum, er gehe dort oben fünf Mal die Woche spazieren.