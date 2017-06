Blumberg Die moderne Form des Trampens

Die Regeln sind ganz einfach: Es steht jedem Fahrer frei, ob er am Mitfahrbänkle, das an einer zentralen Stelle im Dorf steht, anhält. Das Gleiche gilt für die potenziellen Mitfahrer. In der Regel gilt aber ein Mindestalter für die modernen Tramper: In Deißlingen im Landkreis Rottweil werden die Autofahrer gebeten, keine Kinder unter 14 Jahren einsteigen zu lassen.

Und wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus? Da müssen sich Autofahrer keine Sorgen machen. Laut Oliver Bührer von der Blumberger Allianz-Filiale brauchen Autofahrer für die private Mitnahme keine zusätzliche Versicherung. Die normale Haftpflicht deckt das ab. Eine zusätzliche Unfall- oder Insassenversicherung könne man abschließen, das müsse aber nicht sein. Die Bänke selbst wiederum bieten sich als Sponsoring-Maßnahme an.

Hauptziel der Neukonzeption des ÖPNV im Teilraum Blumberg ist es, die Südbaar optimal über die Breisgau-S-Bahn an die beiden Oberzentren Villingen-Schwenningen und Freiburg anzubinden. Dafür ist das Busliniennetz in diesem Bereich neu zu strukturieren. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wird die Breisgau-S-Bahn nämlich täglich im Stundentakt zwischen 6 Uhr und 24 Uhr von Endingen über Freiburg – Titisee– Neustadt – Döggingen – Donaueschingen bis Villingen verkehren.