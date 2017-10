Blumberg Die Feuerwehr probt den Ernstfall

Die Feuerwehr Hondingen präsentierte sich bei ihrer Herbstprobe am Samstag bestens für den Ernstfall gerüstet.

Blumberg. Abteilungskommandant Sebastian Süß hatte sowohl bei der Jugendwehr als auch bei den Erwachsenen auf eine reale Einsatzsituation als Brandannahme zurückgegriffen, die in Hondingen bereits im Ernstfall stattgefunden hatte. Die Nachwuchs-Floriansjünger probten am Vormittag unter der Leitung von Christoph Schmid erfolgreich einen simulierten Fahrzeugbrand am Kindergarten, bei dem eine verletzte Person zu retten war.

Bei den Erwachsenen war das Übungsszenario am Nachmittag ebenfalls ein Pkw-Brand, diesmal beim Anwesen der Familie Schmid in der Längestraße. Eine mit Reparaturarbeiten am Auto beschäftigte Person wurde dabei verletzt, und die angrenzende Scheune, in der sich zwei Kinder aufhielten, stark verraucht. Zudem musste das angrenzende Wohngebäude mit Garage gegen ein mögliches Übergreifen der Flammen gesichert werden.