Blumberg-Riedböhringen (hon). Die erste Sitzung der Ortschaftsräte im neuen Jahr hat in den Blumberger Ortsteilen traditionell den Charakter einer Bürgerversammlung – mit Bürgermeister-Grußwort und einer Rück- und Vorschau des Ortsvorstehers. Und auch die Bürger erhalten immer die Möglichkeit, sich gegen Ende der Sitzung direkt an Rathaus- und Ortschef zu wenden. Die erste Gmond in Riedböhringen findet am Montag, 6. Februar, ab 19.30 Uhr im Besprechungsraum der Feuerwehr statt.