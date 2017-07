Blumberg Der Wilde Westen mal hautnah

Blumberg. Das Blumberger Schützenhaus wurde am Wochende wieder zur Anlaufstelle von Westernfreunde aus ganz Baden-Württemberg. 40 Schützen und zwölf Schützen-Ladys gaben sich die Ehre, und konnten in sechs Disziplinen ihre Schießkünste zeigen. In drei Disziplinen hatte Wolfgang Oberle vom Schützenclub Dornier die Nase vorn. Wolfgang Faller und Robert Peter dominierten die Gruppe Vorderladergewehr und Unterhebel 50 Meter.