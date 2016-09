Blumberg Der Firmengründer hätte seine Freude

41 Jahre ist Ausbildungsmeister Rolf Schmieder im Werk, 36 Jahre Ausbilder Georg Vetter, 25 Jahre der Betriebsratsvorsitzende Haydar Dogan, mehr als 20 Jahre Personalchefin Gabriele Steppacher und genau zehn Jahre Ausbilder Manuel Zolg.

Das Werk Blumberg zählt nach wie vor weltweit zu den besten Ventilwerken, die derzeit 800 Beschäftigten inklusive Azubis haben in der Ventilfertigung und im Maschinenbau ein großes Know how und können 600 verschiedene Ventiltypen herstellen: für Pkws, für Lkws, Off Road, Motorräder und Schiffe. Zu den besonderen Stärken der Blumberger Ventilbauer zählen die natriumgefüllten Hohlventile, die dank der Kühlung durch das flüssige Natrium bei höheren Temperaturen gefahren werden können und trotzdem länger halten als die normalen Ventile. Diese Ventilart gilt bei Verbrennungsmotoren als Sparte der Zukunft.

Federal Mogul: Im Februar 2015 hat der US-Konzern Federal Mogul für seine Sparte Global Valvetrain die Ventilwerke des US-Konzerns TRW übernommen, darunter das Werk Blumberg als eines der größten Werke. Federal Mogul hat in der Sparte global Valvetrain 13 Produktionsstätten in acht Ländern; je eine in den USA, Mexiko, China, Thailand und Tschechien, je zwei in Frankreich und Brasilien sowie drei in Deutschland: Blumberg, Beckedorf und Barsinghausen.

Das Werk Blumberg: Es hat ein Areal von 100 000 Quadratmetern, von denen 30 000 Quadratmeter bebaut sind. Es werden 15 bis 18 oder bei Bedarf sogar 19 Schichten pro Woche gefahren, wobei 15 Schichten das normale Drei-Schicht-Modell bedeutet: Montag bis Freitag je drei Schichten. Täglich werden 130 000 Ventile produziert, im Jahr seien es 30 bis 31 Millionen Stück, sagte Personalchefin Gabriele Steppacher. Im Jahr 2008 wurde das Ein-Milliardste Ventil hergestellt.

Der 27-jährige Manuel Zolg ist jetzt zehn Jahre im Betrieb, er ist jüngster Ausbilder. 2006 begann er seine Ausbildung als Elektroniker, von 2010 bis 2012 war er zwei Jahre als Reparaturelektroniker im Einsatz. Neben der Arbeit erwarb er noch die Fachhochschulreife und den Ausbilderschein. Im März 2012 wurde er Ausbilder-Nachfolger Elektronik von Martin Dziewiecki. Die Arbeit und die Ausbildung machen Zolg viel Spaß, ihm gefällt es, mit jungen Menschen zu arbeiten, "man sieht, was für eine Entwicklung sie in den drei Jahren nehmen." Zolg fühlt sich in dem Unternehmen wohl. "Auch der Job bringt immer wieder Neuigkeiten, man muss mit der Zeit gehen."

Blumberg. Neun Lehrlinge beginnen bei Federal Mogul ihre Ausbildung.

Als Elektroniker für Betriebstechnik: Jonas Brutsche und Dominik Rösch; als Industriemechaniker: Cemaleddin Kasik, Jannik Schmieder, Moritz Baum, Darijo Mitrovic und Nikola Paralidov sowie Candemir Rahat und Sophie Kammerer als Fachkraft für Lagerlogistik.

Ausbilder: Die Ausbilder für die verschiedenen Bereiche sind: Für die mechanische Ausbildung ist Rolf Schmieder Ausbildungsmeister, Georg Vetter Ausbilder und Hubert Wittwer Ausbilder der Produktion. Manuel Zolg ist zuständig für die elektrische Ausbildung. Ausbilder für Werkstoffprüfer ist Wolf-Dietrich Streich und Herbert Isele. Für den Bereich technischer Produktdesigner ist Richard Buchholz Ausbilder. Wilhelm Berndt ist Ausbilder für Fachinformatiker für Systemintegration. Und für die Fachkräfte für Lagerlogistik ist Rolf Schmieder Ausbilder.

Lehrlinge: Im Moment bildet Federal-Mogul insgesamt 44 Lehrlinge aus. Acht als Elektroniker, 28 als Industriemechaniker, drei als Zerspanungsmechaniker, zwei als Fachkraft für Lagerlogistik und drei als Werkzeugmechaniker.

Ihre Ausbildung erfolgreich abschlossen haben in diesem Jahr insgesamt 13 Lehrlinge. Florian Riva und Simon Vogel als Elektroniker für Betriebstechnik. Als Industriemechaniker Lukas Andräß, Jens Deschle, Kay Wild, Tobias Anton, Felix Merk, Niklas Hochberger, Martin Schöndienst und Sven Vid. Außerdem Simon Landhäußer als Werkzeugmechaniker, Sebastian Rendler als Zerspanungsmechaniker und Alexander Kirsch als Fachinformatiker für Systemintegration.