Blumberg Denksport statt Berieselung

Eine Reise mit der 3D-Brille in die virtuelle Welt führte die Schüler in eine virtuelle Welt. Etwa mit einer Fahrt durch ein Bergwerk. Auch dort kommen die vielfältigen Berufe der Baubranche zum Einsatz. Junge Auszubildende erläuterten in kleinen witzigen Spots den Schülern ihre Ausbildung und den Alltag im Beruf.

Viele der Berufe in der Baubranche sind auch für Mädchen möglich und durchaus erstrebenswert. So ist Kreativität gegeben, Teamwork angesagt und die Ausbildungsvergütung kann sich sehen lassen.

Spitzenverdienst möglich

"Auszubildende am Bau" gehören zu den Spitzenverdienern der jungen Leute, die nach dem Schulabschluss in eine Ausbildung gehen," Manfred Hettich stellt es klar. Und natürlich gibt es jede Menge Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der unterschiedlichen Berufssparten. So kann der Meistertitel erworben werden und Studiengänge führen zum Baubetriebswirt und zum Bauingenieur.

Am Monitor konnten die Schüler jeder für sich herausfinden, welcher Beruf in der Bauwirtschaft in Frage käme. Dann bestand die Möglichkeit sich in einer aktuellen Ausbildungsplatzbörse zu informieren, welche Plätze in der näheren Umgebung angeboten werden. Zu all der sachlichen und durchaus spannend vermittelten Information gab es auch noch ein kleines Spiel. Wege durch ganz unterschiedliche Baustellen waren imaginär und auf ziemlichen Rüttelpisten zurückzulegen. Dazu mussten Fragen beantwortet und so Punkte gesammelt werden. Foto und Punktzahl wurden gespeichert und mit ein bisschen Glück kann ein erfreulicher Betrag für die Klassenkasse gewonnen werden. Eifrig waren die Achtklässler, Mädchen wie Jungen, dabei, diese Chance zu nutzen.