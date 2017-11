Blumberg Den Schlagbaum passieren mehr Waren

Genaue Zahlen hatte Hauck noch nicht, im Jahr 2016 waren es 47 240 Lastwagen bei der Einfahrt nach Deutschland und 51 000 Lastwagen bei der Ausfahrt. Damit wurden in Neuhaus insgesamt 98 240 Lastwagen abgefertigt. Das Warenspektrum in diesem Jahr habe sich nicht verändert, teilt Hauck mit: "Einen Großteil der am Zollamt Neuhaus abgefertigten Waren (einfuhr- und ausfuhrseitig) machen Elektronikbauteile, Holz, Betongroßteile und Abfälle aus."