Blumberg Dem Apfel auf der Spur bis zum Balsamessig

Lehrreichen Film über Streuobstwiesen gesehen

Sie hatten sich heuer die Manufaktur "Vom Fass" in Waldburg-Hannober und Ravensburg als Ziele ausgesucht. Das wegen des frühen Starts daheim ausgefallene ausgiebige Samstagsfrühstück wurde in Pfullendorf nachgeholt. Pünktlich zur gebuchten Zeit traf der Bus am Ziel an und die Führung durch "Adrian’s Erlebniswelt" mit dem Slogan "Eintauchen - Erleben - Genießen" konnte starten. Der Film in 4D-Qualität entführte in die herrlichen Landschaften Oberschwabens mit ihren Streuobstwiesen, Düften und Geräuschen. Weiter ging es auf den Spuren des Apfels bis hin zum fertigen Balsam-Essig. Die einzelnen Produktstufen wurden spannend erklärt und natürlich gab es auch viel zum Probieren.

Essige und Schaumweine lagern im Gewölbekeller