Blumberg Debatte über Buswartehäuschen in Hondingen

Blumberg (blu). Die CDU-Fraktion will die Kurtaxe von bisher einem Euro im Winter und 1,50 Euro im Sommer auf 1,90 Euro anpassen, Blumberg liege in der Region am unteren Ende, sagte Sprecher Dieter Selig im Gemeinderat. Die Gebühr für den Wohnmobilstellplatz in Blumberg soll von 6,50 Euro (Winter) und 7,50 Uhr um einen Euro erhöht werden, im ­Panoramabad soll ein Countrygolfplatz für 15 000 bis 20 000 Euro die Attraktion erhöhen. 100 000 Euro sollen für den Klimaschutz eingestellt werden.