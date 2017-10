Geisingen-Kirchen-Hausen. Ein Polizeihubschrauber kreiste am Mittwoch über der Geisinger Teilgemeinde Kirchen-Hausen, ein größeres Polizeiaufgebot wurde auch in Aulfingen gesehen. Hintergrund war, dass sich ein Mann nach einem Familienstreit in einer Firmenhalle verschanzt hatte und mit einem Messer bewaffnet war, teilt die Polizeidirektion mit. Das Gebäude wurde von Beamten des Polizeipräsidiums Tuttlingen umstellt. Auch das SEK wurde hinzugezogen, das den Zugriff durchführte. Der Mann wurde überwältigt und in eine Spezialklinik gebracht.