Blumberg Das neue Theaterprogramm wird spannend

Die neue Opernchefin Tatjana Beyer und der Organisationsleiter Günter Daubenberger informierten über die sechs bevorstehenden sonntäglichen Theaternachmittage. Für den musikalischen Rahmen sorgten der Tenor Roberto Gionfriddo und die Sopranistin Susana Schnell mit Arien von Mozart, Händel, Puccini und aus der Fledermaus von Johann Strauß. Am Klavier begleitet Kapellmeister Andrea Mehle, der zur Einstimmung ein Prelude von Rachmaninow vortrug. Es habe ihm immer auf der Baar gefallen, erklärte Wolfgang Schröder.

Der Rückblick auf die abgelaufene Saison fiel bei den anwesenden Theaterbesuchern eher gemischt aus. Um so neugieriger zeigten sie sich auf ihr neues Abonnement, das mit einigen unbekannten Stücken aufwartet und sehr spannend ist. Sie dürfen sich auf so bekannte Opern wie "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach und "La Boheme" von Puccini freuen. Mit der musikalischen Revue "Love Live" von Kurt Weill mit Brodweyanklängen erleben die Theaterfreunde eine Deutsche Erstaufführung. In die Geisterwelt und Seelenfänger entführt die neue Oper Coraline von Marc-Anthony Turnage mit sehr fantasievoller Musik. Von fanzösischer Leichtigkeit ist die Oper "Angels in America" von Peter Eötvös geprägt. Drei Nachkriegsgenerationen spielen in dem Schauspiel "Drei Winter" von Tena Stivicic eine wichtige Rolle. Dieses Programm mache neugierig, stellte Roswita Röhrle fest und überreichte den Gästen typische Geisinger Geschenke.