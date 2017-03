Blumberg Das Hollywood der 40er-Jahre in Nordhalden

Die beiden Akteure überzeugen auf der ganzen Linie

Gedreht wird auf der Bühne einer der größten Kultfilme aller Zeiten mit einer tragischen Liebesgeschichte. Die Stimme des Regisseurs aus dem Off erinnert irgendwie an den verstorbenen Literaten Marcel Reich-Ranicki. Es ist eine verrückte Zeit voller Widersprüche: In Europa tobt der Krieg, und Hollywood feiert wilde Parties.

Humphrey Bogart und Ingrid Bergman möchten Stars werden, und die internationale Besetzung aus 34 Nationen sorgt für Aufregung. Der Pianist Sam tritt als sehr bewegliche Handpuppe auf. Die beiden Akteure gehen völlig in ihren unterschiedlichen Rollen auf. Sie mischen die besten Szenen des Kultfilms mit spannenden und witzigen Geschichten über die Stars, gewürzt mit viel Musik, Gesang, Tanz und Showeinlagen. Großartig sind die Songs von Sandra Jankowski.

Frank Klaffke überzeugt ebenfalls in seiner Rollenvielfalt. Anspielungen an die Flüchtlingssituation in Deutschland sind dabei unvermeidbar.