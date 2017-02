Blumberg Das Gerätehaus ist ein Aushängeschild

Blumberg (blu). Bevor der Gemeinderat den erweiterten Saal im Obergeschoss mit seiner Sitzung eröffnete, führten die beiden Verantwortlichen durch das grundlegend sanierte und erweiterte Feuerwehrgerätehaus. Für die Stadt war und ist es mit 1,5 Millionen Euro derzeit das größte Bauprojekt an einem Einzelgebäude in der Kernstadt. Und es lief nahezu reibungslos, sofern man das so sagen kann. Und das bei laufendem Betrieb, wie Veit betont, denn die Blumberger Feuerwehr hatte ihr Domizil die ganze Zeit am Herrengarten.

Entsprechend zufrieden sind Veit und Bauleiter Müller mit dem Bauverlauf, wenngleich es rund zwei Monate Verzögerungen gegeben habe durch das Versetzen des Antennenmastes nach außen auf dem Dach, weil der Handwerkerpool des Netzwerkbetreibers nicht rechtzeitig erschien. Der Stadtbaumeister ist auch mit seinem Mitarbeiter Heiko Müller zufrieden: "Er hat die Baustelle stets unter Kontrolle gehabt."

Änderungen außen: Am Herrengarten wurde ein Turm mit einem Aufzug und einem Quergang zum Hauptgebäude angebaut, auf dem Turm prangt vertikal der Schriftzug Freiwillige Feuerwehr Blumberg. Die Garagen der Feuerwehr wurden um ein Segment für ein weiteres Fahrzeug und als Lagerraum erweitert.