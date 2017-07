Blumberg Das Dorf ist sein Lebensmittelpunkt

Blumberg-Kommingen. Der Ortsteil Kommingen feiert am 29. Juli seine erste urkundliche Erwähnung vor 700 Jahren. Werner Weber ist zwar in Nordhalden geboren, wohnt aber seit 40 Jahren in Kommingen.

Der 62-jährige Familienvater betrachtet das Dorf längst als seine Heimat. Er ist mit Veronika, geborene Zeller, verheiratet, die aus Kommingen stammt, und hat zwei Söhne und ein Enkelkind.

32 Jahre war er Rechner bei der Maschinengenossenschaft. In der dritten Legislaturperiode gehört er dem Komminger Ortschaftsrat an. Seit 40 Jahren engagiert er sich in der Feuerwehr. Über 20 Jahre war er stellvertretender Vorsitzender des Ski-Clubs Nordhalden und 25 Jahre aktiver Sänger beim Gesangverein Eintracht Nordhalden. "Kommingen ist meine Heimat, meine Kinder sind hier zur Welt gekommen und aufgewachsen".