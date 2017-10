Blumberg Das christliche Miteinander zählt

Im Vorfeld des Jubiläums wurden neun Banner in der evangelischen Kirche und acht in der katholischen Kirche installiert, auf denen die Kirchengeschichte des im Jahre 1976 gegründeten Villinger Kirchenbezirks nachzulesen ist. Diese Stellwände geben auch Auskunft über die diakonischen Einrichtungen und alle sonstigen Daten und Fakten. Die Gemeinden in der Region wurden erst einige Jahre, nachdem Martin Lutter 1517 die berühmten 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat, reformiert. Die evangelische Gemeinde Blumberg bekam erst 1945 mit Willi Lohr ihren ersten Pfarrer. Seither haben sechs Geistliche, darunter zwei Pfarrerinnen die evangelischen Gläubigen in Blumberg betreut. Darunter Pfarrerin Gabriele Remane, die seit zehn Jahren ihre seelsorgerischen Tätigkeiten wahrnimmt. Die Gesamtkirchengemeinde hat derzeit 2000 Mitglieder. "Unser Ansinnen ist es, mit dem Jubiläumsgottesdienst das christliche Miteinander zu vertiefen", sagte die Pfarrerin. Im Anschluss an den Gottesdienst laden Pfarrerin Remane und der Kirchengemeinderat zu einem Empfang ein.