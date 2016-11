Blumberg Das 44-Jährige feiern Narren mit einem großen Fest

Die Saison der fünften Jahreszeit beginnt für die Mitglieder des Vereins, allen voran das zehnköpfige Organisationsteam um den Vorsitzenden Arthur Effinger, diesmal somit nicht erst mit dem Fastnachtsauftakt am 11. November. Sie sind bereits das ganze Jahr in der Planung und Organisation des großen Spektakels und inzwischen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Zum Auftakt des Jubiläums-Wochenende wird am Samstag um 11 Uhr der Narrenbaum am Narrenbrunnen aufgestellt. Am Nachmittag schlängelt sich ein bunter Kinderumzug durch das Dorf in die Kompromissbachhalle, wo anschließend ein Kinder- und Seniorennachmittag stattfindet. Um 19 Uhr startet schließlich der Nachtumzug mit etwa 2000 Hästrägern, bevor das närrische Treiben in den Besenwirtschaften auf der Narrenmeile im Ortskern sowie im Narrendorf rund um die Halle weitergeht.

Der Sonntag beginnt mit einer Narrenmesse in der örtlichen Sankt Martinskirche. Danach findet um 10.30 Uhr der Zunftmeisterempfang in der Frobenius-Thomsin-Schule statt. Höhepunkt wird am Nachmittag der große Jubiläumsumzug sein, zu dem etwa 3000 Hästräger erwartet werden.