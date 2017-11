Blumberg Damen-Trio spielt " klassische Gassenhauer"

Blumberg (blu). Die Blumberger Musikschullehrerin und Klarinettistin Julia Guhl lädt am Sonntag, 19. November, mit ihren Kolleginnen Yeran Kim (Klavier) und Izumi Fujii (Cello) zu einem Kammermusikabend in die evangelische Kirche in Blumberg ein, wie Guhl mitteilt.