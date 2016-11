Blumberg Chor überzeugt bei Auftritt

Blumberg-Kommingen. Beim Benefizkonzert zugunsten der Kirche, bei dem Rainer Happle die vielen Zuhörer begrüßte, wirkte auch der gut aufgestellte Kleine Chor Frohsinn "Unlimited" Anselfingen mit.

Dirigentin Anja Schuler hatte mit ihren Schützlingen anspruchsvolle Chorwerke einstudiert und begleitete auch selbst am E-Piano. Zu Beginn zogen der Realschulchor, darunter auch zwei Jungs, mit "Dore do dore" in den Altarraum. Dem traditionellen englischen Kanon "Row the Boat" folgte das zarte Lied "The Hangning tree" mit der jungen Patrizia Zier als Solistin. Der kräftig gesungene Song "Let it go" aus dem Film "Die Eiskönigin" ging dem Tribut an den jüngst verstorbenen Sänger Leonard Cohen "Hallelujah" voraus. Das heitere Lied "Singen macht Spaß" des alemanischen Liedermachers Uli Führe kam beim begeisterten Publikum ebenso gut an, wie die "99 Luftballons" von Nena in einer fröhlichen Fassung mit geblasener Folie. Eine Sologruppe bereicherte "Hello" von Adele. Eine ulkige Begegnung von Kuckuck und Hai von Markus Detterbeck rundete den gelungenen Vortrag ab.

Pfarrer Guido Palazzari erzählte die Geschichte von einer alten Chinesin mit zwei Schüsseln, von denen einer einen segensreichen Sprung hat. Das Kammerensemble Frohsinn "Unlimited" erwies sich unter Armin Gommeringer als sicheres Solistenensemble. Die vier Sängerinnen und zwei Sänger begeisterten mit einem Song von Johnny Nash ebenso wie mit der alpenländischen Ballade "Über’n See" von Lorenz Maierhofer. In dem Lied "Mein Gefühl" überzeugte Gommeringer als Solosänger. Ein fetziges Kabarett-Solo trug Sabine Knaus unter dem Titel "Schnittmenge" vor. "Keine Sekunde mit Dir" möchte der kleine Chor in einem Song der Gruppe Maybebob missen. Nach einem Lied von den Sportfreunden Stiller beschlossen eine Gospelballade und ein Choral "Praise" das Konzert.