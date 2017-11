Blumberg Chöre bieten ein abwechslungsreiches Programm

Die ZoffVoices begannen ihren lebhaften Auftritt unter Leitung von Dirk Werner mit "You can't Hurry Love". Das Programm moderierte Julia Fuchs. Es folgten der lebhafte Chorsatz "Helplessly hoping" und der ruhige, fast zarte Song "The Secret of Life". "Hijo de la luna" mit Julia Fuchs als Solistin entführte der Frauenchor nach Spanien.

Das Stück "Haus am See" brachte eine interessante Familiengeschichte zu Gehör. Dann wurde der Chor schnippisch und trug das zeitkritische Werk "Lasse redn" temperamentvoll vor. Zum Abschluss sangen die gut aufgelegten 19 Damen "Son of a Preacherman" und "Moskau".

Für ihre Auftritte erhielten beide Chöre herzlichen Beifall. Der Erlös aus den Konzertspenden werde für die Johanneskirche verwendet, sagte der Kirchengemeinderatsvorsitzende Rainer Happle.