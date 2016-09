Blumberg Chemie-Unfall: Chef sieht Existenz bedroht

Mitarbeiter der entsprechenden Fachbehörden von Landratsamt und Regierungspräsidium Freiburg waren und sind immer wieder vor Ort im Südwerk, ebenso Beamte der Abteilung Gewerbe und Umwelt der Polizeidirektion Rottweil. Gleichzeitig macht sich Geschäftsführer Patrick Kreuz große Sorgen um die Zukunft seiner Firma, die Arbeitsplatz von 20 Menschen ist.

Im Gespräch mit dieser Zeitung stellt Patrick Kreuz klar, dass es in seiner Firma nie einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben habe, auch nicht in der Zeit, als sein Vater noch in der Verantwortung stand. Diese Vermutung hatte ein Leserbrief-Schreiber nach dem Unglücksfall in Zollhaus erhoben. Entgegen anderslautender Gerüchte stehe die Produktion auch nach wie vor still, sagt der Geschäftsführer und Galvaniseurmeister. Die Mitarbeiter der 20-köpfigen Belegschaft, die keinen Resturlaub mehr hätten oder Überstunden abbauen könnten, nehmen zurzeit lediglich Wartungsarbeiten vor oder geben den Wänden im Sozialraum eine neue Farbe.

Kreuz beschreibt die Situation für seine Firma als "existenzbedrohend". Vor dem Unfall sei die finanzielle Lage gut gewesen, doch was die Zukunft bringe, sei unklar. Denn: Seit zwei Wochen kann er seine Kunden aus der metallverarbeitenden Industrie nicht mehr beliefern. Die weichen jetzt zur Konkurrenz aus. Die meisten Auftraggeber, so Kreuz, hätten zwar zu erkennen gegeben, wieder zu seinem Unternehmen zurückkehren zu wollen, doch bleibe ein Restrisiko. Und zu welchen Untersuchungsergebnissen Polizei und Umweltbehörden kämen und welche Folgen sich daraus für seinen Betrieb ergäben, stehe ja auch noch nicht fest.