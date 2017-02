Blumberg Casablanca in Show-Manier

Mitten in die besten Szenen dieses Kultfilms und in das Hollywood der 1940er Jahre versetzt das Theater Sturmvogel am Freitag, 10. März, in seinem musikalischen Schauspiel die Zuschauer, teilt die Volkshochschule Baar mit. Gewürzt mit spannenden und witzigen Geschichten über die Stars, viel Musik, Tanz und Showeinlagen sorgen Sandra Jankowski und Frank Klaffke als Humphrey Bogart und Ingrid Bergman für packendes Schauspiel, gefühlvolle Lieder und Gänsehautmomente, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule. Beginn in der Dorferlebnisscheune Blumberg-Nordhalden ist um 20 Uhr.

Es ist eine verrückte Zeit voller Widersprüche: In Europa tobt der Krieg und Hollywood feiert wilde Partys. Humphrey Bogart und Ingrid Bergman möchten endlich Stars werden, und die internationale Besetzung aus 34 Nationen sorgt für jede Menge Aufregung. Und bis kurz vor Ende der Dreharbeiten weiß keiner, wie der Film überhaupt ausgehen soll. Dieser Abend bringt in einem frischen Format echte Helden, große Gefühle und bekannte Songs auf die Bühne. Sandra Jankowski und Frank Klaffke schlüpfen rasend schnell von einer Rolle in die nächste, singen, tanzen und beziehen das Publikum ein. Als besonderes Highlight mischt sich Puppe Sam in Muppet Show-Manier immer wieder in die Geschehnisse ein und greift schwungvoll in die Tasten. "Spiel's noch einmal, Sam – Ich seh' dir in die Augen, Kleines".

Das Theater Sturmvogel ist ein professionelles Tournee-Theater und gehört zu den führenden Freien Theatern Süddeutschlands. Es wurde von der Schauspielerin und Sängerin Sandra Jankowski und dem Schauspieler und Regisseur Frank Klaffke 1999 in Reutlingen gegründet und ist mit circa 150 Aufführungen jährlich erfolgreich unterwegs. Das Theater Sturmvogel bietet hohe künstlerische Qualität in frischen, zeitgemäßen Formaten. Bewegende Geschichten, professionelles Schauspiel, Regie und Dramaturgie verbindet es mit Live-Musik, Figurenspiel, Fernsehformaten, Video und Projektionen zu einem Theatererlebnis, das begeistert.