Blumberg Carola Schmieder als Vorsitzende bestätigt

Die Frauen des bisherigen Vorstands stellten sich wieder zur Verfügung. Carola Schmieder wurde wiederum zur Vorsitzenden gewählt. Vorerst für ein Jahr, da sie weitere Aufgaben in der Familie zu erfüllen habe. Ihre gleichberechtigte Vertreterin wurde Karin Eichler, Schriftführerin Susanne Schmidt und Kassiererin Andrea Bayer. Kassenprüferinnen bleiben Beate Zahn und Ursula Behrendt. Schriftführerin Susanne Schmidt hielt einen Rückblick über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. 15 Programmpunkte waren abzuhandeln. Es zeigte sich, dass ein arbeitsintensives Jahr hinter den katholischen Frauen lag. Dabei habe auch der ökumenische Gedanke eine Rolle gespielt. Derzeit hat die Frauengemeinschaft 91 Mitglieder. Erfreulich sei dabei, dass fünf Zugänge zu verzeichnen waren. Die erste öffentliche Veranstaltung sei die Frauenfasnacht im Kirchensaal St. Andreas am 17. Februar, sagte die Schriftführerin. Die Vorbereitungen dazu laufen auf vollen Touren. Am Jubiläumsfest zum 100. Geburtstag des Diözesanverbands Freiburg am 7. Oktober im Europapark Rust werden sich voraussichtlich auch Frauen der Frauengemeinschaft Blumberg beteiligen. Gast beim ersten Treffen der Blumberger Frauen war Pfarrer Karlheinz Brandl.