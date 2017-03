Blumberg Bunte Vielfalt aus dem Dorfleben

Blumberg-Hondingen. Eines der Ziele der rund 600 Einwohner im Jubiläumsjahr ist es, mit verschiedenen Feierlichkeiten überregional beste Werbung für den Ort zu machen. Einer, der davon überzeugt ist, dass dies gelingt, ist Ortsvorsteher Horst Fürderer. Er bezeichnet das Engagement des Festausschusses und die Kreativität der örtlichen Vereine und Arbeitsgruppen im Hinblick auf die Gestaltung der Veranstaltungen als außergewöhnlich.

Bereits vor eineinhalb Jahren reiften die ersten Überlegungen, zum 1200-jährigen Bestehen im Jahr 2017 etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Etwas, das es in dieser Form – zumindest in Hondingen – so noch nicht gegeben hat. Herausgekommen ist die Idee, die Frühlingsstraße in eine Festmeile zu verwandeln und mit einem zweitägigen Fest am 24. und 25. Juni den "Hondinger Sommer" zu initiieren.

Der Festakt zum Jubiläum mit dem früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel als Hauptredner ist am 1. April um 20 Uhr im Gemeinschaftshaus, musikalisch umrahmt durch den Musikverein Hondingen. Zum Stehempfang ab 19 Uhr im Foyer ist die Bevölkerung willkommen. Am Pfingstsonntag, 4. Juni, ist ein Gottesdienst in der Pfarrkirche "St. Martin". Peter Erhart vom Stiftsarchiv St. Gallen wird an diesem Morgen einen Beitrag zur Geschichte Hondingens vortragen. Im Anschluss wird im Pfarrhaus die Ausstellung zur Hondinger Geschichte eröffnet.