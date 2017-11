Blumberg-Nordhalden (hon). Der Gesangverein Eintracht Nordhalden veranstaltet sein Adventskonzert am Sonntag, 12. Dezember, ab 14 Uhr in der Dorferlebnisscheune. Mitmachen wird auch ein Projektkinderchor. Im Anschluss laden die Musiker zu Kaffee und Kuchen ein. Der Gesangverein besteht aus 30 Sängerinen und Sänger. Zum Repertoire gehören eine bunte Auswahl an klassischen Liedern, Operetten, Musicals und vielem mehr. Der Projektkinderchor wurde extra für das Adventskonzert ins Leben gerufen. Seit dem 11. November sind Kinder ab vier Jahren dabei, sich auf ihren Auftritt vorzubereiten.