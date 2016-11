Blumberg Bunte Klänge locken in Buchberghalle

Der Konzertmarsch "Neue Welt" war der Einstieg für die Fützener Musiker, geleitet von Carolin Gleichauf. Und dann ging es gleich noch einmal mit "The Witch and the Saint" in die finsteren Zeiten des Mittelalters. In breiten, sinfonisch anmutenden Musikbildern wurde die Geschichte der unterschiedlichen Zwillingsschwestern erzählt, mit schwierigen Taktwechseln, dramatischen Melodiebögen und anspruchsvollen Passagen im Schlagzeug – dabei immer begleitet vom unerbittlichen Schlagen der Uhr. Fröhlich und verspielt sprang bei "Bright Sunny Days" die Vorfreude über alle Register, bis beim furiosen Schlussakkord endlich Sommerferien waren.

Und wieder variierte der Musikverein Spielweise und Interpretation. Mit Marc Gut als Sänger und einem einfühlsam begleitenden Florian Schulz an der Solo-E- Gitarre gab es mit "Nothing Else Matters" einen Welthit, der ein Highlight des Abends war.

Musiker ernten viel Applaus

An diesem konzertanten Abend stand auch eine besondere Ehrung an. Für sechzig Jahre aktives Mitspielen im Musikverein Fützen wurde Hermann Zeller ausgezeichnet und so war das folgende Musikstück, "Von Freund zu Freund" mit Gerd Gut, Flügelhorn, und Kurt Korhummel, Tenorhorn, ein passender musikalischer Gruß. Mit einer Zugabe im schönsten Big-Band-Sound dankten die Musiker dem Publikum für den verdienten Applaus.