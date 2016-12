Blumberg Bundesligaklubs treffen bei Eichbergcup aufeinander

Bei den E-Junioren treten am heutigen Samstag zwölf Teams im Bandengeviert an: FC 08 Villingen 1 und 2; FC Schaffhausen, TuS Blumberg, SG Riedöschingen, SSC Donaueschingen 3 und 4, SV TuS Immendingen, FC Hüfingen, FC Dauchingen und SV Grafenhausen. Das erste Spiel ist um 8.15 Uhr: TuS Blumberg gegen den FC Schaffhausen, das Endspiel ist um 14 Uhr angesetzt.

Um 15 Uhr beginnt der Internationale Eichbergcup mit 15 Teams. Die Einteilung, Gruppe A: TSV 1860 München, SC Freiburg, RB Leipzig, FC Augsburg und Gashoppers Club Zürich; Gruppe B: FC Schaffhausen, Young Boys Bern, VfB Stuttgart, Fc Ingoldstadt und Karlsruher SC; Gruppe C: FC 08 Villingen, 1. FC Kaiserslautern, FC Basel, TSC 1899 Hoffenheim und SG Dynamo Dresden. Die Spiele am Samstag dauern bis 19.30 Uhr. Die letzten Vorrundenspiele sind am 11. Dezember ab 8.15 Uhr, um circa 10 Uhr beginnt die Zwischenrunde, das Finale ist gegen 13.30 Uhr.

F-Junioren-Turnier am Sonntag ab 15 Uhr mit zwölf Teams: Hier spielen der VfL Riedböhringen, der SV Fützen, der FC Riedöschingen, TuS Blumberg 1, 2 und 3, DJK Donaueschingen 1 und 2, FC Schaffhausen, SV Grafenhausen, FV Möhringen und Alemania Unterkirnach.