Blumberg Bürgermeister Keller: "Ich habe großen Respekt"

Zwei Mitarbeiter vom Eurofins Institut Jäger haben gestern erneut Proben in einem Entwässerungsgraben genommen, der zur Aitrach führt. Der Graben war nach dem Chemieunfall stark mit Chrom 6 kontaminiert gewesen. Es handelte sich um eine Kontrollprobe – um feststellen zu können, ob die bislang ergriffenen Säuberungsmaßnahmen erfolgreich waren. Das Ergebnis wird im Laufe dieses Tages an das Landratsamt übermittelt. Allerdings: Jenseits des Grabens konnte Chrom im Boden nachgewiesen werden, allerdings in keiner allzu bedenklichen Konzentration. "Wir haben Glück gehabt", so lautet das Fazit von Michael Koch

Bei Hartchrom Kreuz werde die Produktion mindestens 14 Tage ruhen, so eine Sprecherin der Firma.

Allerdings sei Geschäftsführer Patrick Kreuz nicht von einer Leiter gefallen, wie zunächst verlautet wurde, und habe so den Chemieunfall verursacht. Er sei vielmehr aus Versehen gegen eine Leiter gestoßen, die dann umfiel und so das Verbindungsrohr zwischen den beiden Tanks Leck schlagen ließ.