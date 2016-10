Blumberg Bürgermeister ehrt Vereinsmitglieder

Nadine Götz von der Tourist-Info machte die Anwesenden mit den Veranstaltungen 2017 vertraut. Bis zum 31. Oktober haben die Vereine noch die Möglichkeit, weitere Veranstaltungen bei der Stadt anzumelden, war zu erfahren. Vom 13. Januar bis 11. Februar ist Blumberg on Ice angesagt.

Der Februar steht ganz im Zeichen der Fastnacht, im März stehen Skiausfahrten im Kalender. Der April wird unter anderem von der dritten Weinmesse geprägt, Vereinsjubiläen werden gefeiert. Im Mai ist die Museumsbahn gefragt, die Panoramabadsaison wird am 13. Mai eröffnet.

Vereinsfeste auf allen Ebenen werden in den Monaten Juni und Juli über die Bühne gehen. Bekannte Veranstaltungen folgen in den Sommermonaten, dazu zählt auch das Blumberger Street-Art-Festival. Der Herbst ist die Zeit der Konzerte, sportlich und weihnachtlich zu geht es schließlich im Dezember.

Das Kinderferienprogramm wurde zum Anliegen der Jugendhausleiterin Daniela Schüle. Nach der Renovierung des Jugendhauses Malibu werden dort wieder kinder- und jugendgerechte Veranstaltungen stattfinden. Die Vereine sollten ihre Veranstaltungen mit ihr abstimmen, so Schüle.

Breiter Raum wurde dem Thema besserer Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in öffentlichen Einrichtungen, Vereinen, in Einrichtungen der Kirchen und in anderen Bereichen der Jugendarbeit gewidmet.

Hierzu referierte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. So sollen künftig alle Personen, die in Vereinen oder Verbänden Kinder anleiten oder mit ihnen zusammenarbeiten, bereits im Vorfeld durch die Vereine und Verbände auf etwaige Straftaten überprüft werden. Das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis hat in Blumberg 54 Vereine angeschrieben. Nur vier hätten reagiert, berichtete Schautzgy.

Von Interesse waren auch die Informationen über die Vereinsförderungen und schließlich die Auszeichnung von verdienten Vereinsmitgliedern, die Bürgermeister Markus Keller vornahm.

Alexandra Hilbert (seit 1999 Schriftführerin Landfrauen Riedöschingen), Wolfgang Fischer (seit 1986 aktives Mitglied MGV und Notenwart), Albrecht Nuding (seit 1983 aktives Mitglied MGV), Maria Hauptvogel (seit 1984 aktives Mitglied Kirchenchor Riedöschingen), Harald Weber (seit 1977 aktives Mitglied Kirchenchor Riedöschingen), Maria Gut (seit 1964 aktives Mitglied Kirchenchor Fützen). Nachträglich werden Hans Braun vom MGV und Rainer Hauptvogel vom Kirchenchor Riedöschingen geehrt.