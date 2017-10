Blumberg Bürgerinitiative veranstaltet drei Workshops

Blumberg (blu). Die Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes, Regionalgruppe Schwarzwald-Baar-Länge, veranstaltet nun eine Reihe von Workshops zum Thema "Energie zum Anfassen – Mein Beitrag zum energieautarken Dorf". Das teilte die Initiative jetzt mit. Die öffentlichen Diskussionen um die wirkungsmächtige Energiewende zeigten ein hohes Maß an Emotionalität, heißt es. Der Mangel an spezifischen Fachwissen führe in vielen Fällen zu subjektiven Stellungnahmen und erschwere bereits im Vorfeld eine objektive und themenspezifische Auseinandersetzung.

In drei aufeinander aufbauenden Workshops sollen Grundlagen der Energiefrage für ein tieferes Verständnis komplexer Zusammenhänge von Energie, Gesellschaft, Umwelt und Klima im Kontext globaler Gerechtigkeit und Frieden erarbeitet werden. Energiewende darf sich nicht nur auf eine Technologiewende beschränken.

Drei Themenbereiche werden abgedeckt