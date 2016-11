Blumberg BSV setzt auf Talent Christian Fischer

Die jungen Boxerinnen und Boxer des BSV präsentieren sich derzeit in einem prächtigen Zustand, war von den Vereinsverantwortlichen um Adolf Schäfer junior zu hören.

Beim BSV wird die Jugendarbeit immer ein Schwerpunkt sein. So reifen einige Nachwuchstalente heran, heißt es in einer Verlautbarung des Vereins. Der BSV weist darauf hin, dass die Veranstaltung nicht in der Eichberg-Sporthalle, sondern in der Stadthalle durchgeführt wird.